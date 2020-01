Dalmo Jr reúne amigos e correligionários em confraternização

A confraternização que estava marcada para o dia 19 de dezembro, terminou por ser realizada somente nesta sexta-feira, 03 de janeiro de 2020. O adiamento foi forçado ao anfitrião Dalmo Jr por conta do falecimento de alguns amigos, fato que ocasionou a mudança da data jogando a confraternização do fim de ano para o início deste novo.

O evento terminou por reunir muitos amigos e correligionários do pré-candidato a prefeito de Piaçabuçu em sua chácara localizada no Povoado Sudene. Entre abraços e apertos de mãos, o anfitrião juntamente com sua esposa Juh, foram recebendo as pessoas que chegavam não somente de Piaçabuçu, mas de várias partes do estado, levando a Dalmo Jr votos de um ano novo de paz e conquistas.