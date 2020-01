Daniela Mercury lança novo álbum em celebração ao axé

A cantora baiana Daniela Mercury lançou nesta sexta-feira (10) seu novo álbum: “Perfume”. O trabalho está disponível em todas as plataformas digitais e conta com 15 músicas e 1 faixa bônus, que misturam o axé com manifestações políticas e baladas românticas. Foto: Divulgação

“Perfume” tem ainda participações de Caetano Veloso, Carlinhos Brown e I Koko (banda italiana), além do filho de Daniela, Gabriel Póvoas, e sua esposa, Malu Mercury.

Em uma das faixas, “Triatro”, Daniela celebra o trio elétrico, que completa 70 anos em 2020. Já em “Rainha da balbúrdia”, Daniela comenta que é “um groove arrastado, uma mistura nova de samba lento, de reggae e pagode, com uma pitada de funk”.

Outra canção presente no álbum é “Proibido o carnaval”, na qual canta com Caetano Veloso. “É a minha primeira gravação com Caetano Veloso. Compus a música pensando nele, para ele gravar comigo. Caetano tem um trio elétrico com seu nome (Caetanave) e me deu de presente (anos atrás) uma obra prima: a música Axé Axé! Eu quis retribuir tudo que ele representa e falar da sua influência para a existência do Axé”, diz Daniela.