De 2003 a 2019 – Como está o Top 10 do Brasileirão na Era dos Pontos Corridos

Início de temporada é hora de fazer balanços, ainda mais com mais uma década começando. Após 17 edições do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, você saberia dizer quais são os times que mais somaram pontos? Abaixo, nós apresentamos o top 10 desta lista, com base no site ​Futdados. Confiram!

10 – Palmeiras

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 15 (disputou a Série B em 2003 e 2013)

TOTAL DE PONTOS: 902

9 – Atlético-MG

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 16 (disputou a Série B em 2006)

TOTAL DE PONTOS: 904

8 – Fluminense

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 17

TOTAL DE PONTOS: 937

7 – Grêmio

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 16 (disputou a Série B em 2005)

TOTAL DE PONTOS: 963

6 – Internacional

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 16 (disputou a Série B em 2017)

TOTAL DE PONTOS: 975

5 – Corinthians

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 16 (disputou a Série B em 2008)

TOTAL DE PONTOS: 986

4 – Flamengo

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 17

TOTAL DE PONTOS: 1009

3 – Cruzeiro

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 17

TOTAL DE PONTOS: 1030

2 – Santos

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 17

TOTAL DE PONTOS: 1043

1 – São Paulo

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES: 17

TOTAL DE PONTOS: 1103