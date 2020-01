De olho na Copinha: 11 nomes para prestar atenção durante o torneio

​A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do futebol brasileiro, começa nesta quinta-feira, 2 de janeiro. Pois, para quem gosta de curtir a gurizada, é bom ficar de olho. Tem muito jogador bom de bola surgindo aí e que, dentro dos clubes, são tratados como esperança de um futuro promissor. Por isso, o 90min elencou um atleta de cada um dos 12 maiores times do país (exceção feita ao Flamengo, que desistiu de participar da competição) para se prestar bastante atenção. Afinal, logo ali na frente estas caras podem estar brilhando na equipe principal.

Atlético-MG

O atacante Guilherme foi o artilheiro da campanha que garantiu o título mineiro sub-20 de 2019 ao Galo. Foram nada menos que nove gols do garoto de 18 anos.

Botafogo

O meia-atacante Rhuan já atuou pelo time de cima, mas agora faz companhia à garotada na Copinha. O meia-atacante recém vai completar 20 anos e carrega consigo uma experiência que, talvez, outros atletas não tenham.

Corinthians

O lateral-esquerdo Lucas Piton é quem mais chama atenção. No último Brasileirão, ao estrear pelo profissional, já deu até assistência para Gustagol. E olha que ele tem apenas 19 anos.

Cruzeiro

O meia Marco Antônio já é “veterano” em Copinha. Ele tem três participações no currículo e esteve na última campanha da Raposa, quando chegou às quartas de final. O atleta já é alvo da Europa, mas tem contrato até 2023.

Fluminense

O volante André é capitão do time e, aos 18 anos, lidera a fila daqueles atletas que devem subir rapidamente ao profissional. Ele une bom futebol e liderança.

Grêmio

O Grêmio coloca boa parte de suas fichas no meia Pedro Lucas, que substituiu Reinier, do Flamengo, na disputa do último Mundial sub-17, no qual o Brasil se sagrou campeão. Então, olho nele.

Internacional

O meia Cesinha já disputou a competição no ano passado e também participou, mais recentemente, do Brasileirão de Aspirantes, conquistado pelo Colorado. Ele tem 19 anos e aparece muito bem para finalizar as jogadas.

Palmeiras

O atacante Gabriel Silva é considerado um grande talento, tanto que fez gols em todas as sete finais disputadas em 2019. E olha que tem apenas 17 anos. Ou seja, quem sabe não siga os passos de outro Gabriel, o Jesus?

Santos

Ele tem o apelido de “máquina de gols”. Aos 16 anos, o atacante Marcos Leonardo assinou recentemente seu primeiro contrato profissional com o clube. E a multa rescisória é de 100 milhões de euros.

São Paulo

Ele é do Paraguai. E, no seu país, é considerado uma das principais revelações. Portanto, aos 19 anos, o atacante Galeano tem tudo para brilhar ao lado de nomes como Rodrigo Nestor, Patryck e Lucas Fasson.

Vasco da Gama

O lateral-esquerdo Riquelme, de 17 anos, foi reserva na edição passada do torneio e, agora, será titular. Ele tem tudo para se tornar uma das referências do time.

Fotos: Divulgação