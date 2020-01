De olho na dica: maquiadora mostra truques de make usados na TV

A tecnologia está cada vez mais avançada e, às vezes, esconder detalhes e imperfeições na TV se torna uma tarefa desafiadora para profissionais como a Make Up Artist Michele Chagas; ela trabalha há mais de 25 anos na área da beleza e, desses 25, já são 9 na produção dos bastidores dos maiores programas de televisão no País.

As fotos com o antes e depois das maquiagens para televisão mostradas pela profissional impressionam. “Maquiagem para TV é mais complexa, pois temos que usar produtos de alta cobertura e técnica na preparação, é um pouco mais do que usamos no dia a dia, por exemplo”, contou.

Foto: Divulgação | CO Assessoria

Os detalhes das marcações no rosto são o que mais chamam a atenção. “Uma pele bem feita, o contorno e a correção de imperfeições são muito importantes para resultados satisfatórios, é sempre um desafio”.

“Os olhos seguem bem esfumados e com cílios para dar um up na maquiagem”. “A maior preferência de make das famosas é beleza clean, ouse seja, estar maquiada sem parecer muito montada”, disse.

Ela também comentou o que já não faz sentido na televisão. “Hoje já não se usa mais sobrancelhas muito marcadas, e eu particularmente não uso sombra prata”. Sobre tendências, ela revelou: “A mulherada perdeu medo de cor, então podemos abusar delas”.

Michele Chagas está há 25 anos na área de beleza e trabalha há 9 anos como maquiadora profissional na RedeTV!. Conhecida por maquiar diversas personalidades, em seu camarim já passaram artistas como Raul Gil, Nelson Rubens, Cacau Colucci, Babi Rossi, Daniela Albuquerque e muitos outros.