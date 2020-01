De uma só vez! Corinthians anuncia renovação de contrato de três peças do elenco

​Tem novidade no ​Corinthians! Nesta quinta-feira, o clube anunciou as renovações de contrato do zagueiro Gil, do volante Gabriel e do goleiro Walter. Os três atletas já eram peças certas no elenco do Timão para 2020, mas agora ficarão ainda mais tempo vestindo a camisa alvinegra.

Gil e Gabriel, por exemplo, agora têm vínculo até dezembro de 2022. O zagueiro, que foi titular absoluto com Fábio Carille, deve manter o status sob o comando de Tiago Nunes. Já o volante ainda não tem a garantia de um lugar no time, mas é considerado uma alternativa importante para o setor de meio-campo e tem tudo para ser o “cabeça de área”. Por sua vez, Walter assinou até o final de 2021 e continuará como reserva imediato do goleiro Cássio.

Agora, o clube corre para confirmar seus novos reforços. Até o momento, Luan é a grande novidade para a temporada. Enquanto isso, o volante Cantillo depende apenas de burocracias para ser apresentado de forma oficial.

