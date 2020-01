DECORAÇÃO DE QUARTO DE BEBÊ COM MDF

Para os papais que sonham com a chegada de seu bebê, nada mais gostoso do que criar um espaço confortar e bonito para seus momentos em família.

Com um variado leque de opções em decoração e móveis, muitos pais se vêem na dúvida de como escolher os itens ideais e necessário para mobiliar e decorar o quarto do seu bebê.

Diante disso, muitas lojas oferecem produtos prontos, com um conjunto de decoração que possa combinar com seu espaço.

No entanto, para os papais mais criativos, criar enfeites com materiais como o mdf se torna uma ótima alternativa.

Além de muito acessíveis, esses materiais são facilmente encontrados em lojas de aviamentos e artesanato.

Se você busca ideias para se inspirar com artigos em mdf para o quarto do seu bebê, confira o que separamos de especial para você neste post.

Inspirações para montar um quarto incrível

Uma das primeiras sugestões para escolha de um quarto de bebê, é determinar um tema.

A partir disso, você já consegue pensar nos detalhes que possam se enquadrar em sua decoração.

Os temas que são tendência entre os quartos dos pequenos envolvem animais como ursos, animais da fazenda e os domésticos.

Neste sentido, você ainda pode apostar nos desenhos da Disney e outras animações fofinhas inspirados para as crianças.

As cores para os enfeites também fazem um diferencial, com tons claros que em sua maioria são destinadas as decorações para bebês.

Os tons azul, rosa, amarelo e cinza são as cores mais utilizadas, mas você pode incrementar da maneira que achar interessante.

Capriche nos detalhes do cantinho para seu bebê

O cuidado para proporcionar um espaço funcional é primordial, mas os enfeites na decoração se tornam uma ideia de customização.

Você pode criar peças de MDF que envolvem nichos de prateleiras, enfeite de porta, quadrinhos decorativos, abajur, porta retrato, guirlanda para porta, kit higiene, caixas organizadoras, móbiles e painel decorativo.

Esses itens podem ser encontrados prontos ou crus em lojas, ou então, você mesmo poderá montar a peça.

Para isso, utilize materiais para colagem que possibilita alta durabilidade, garantindo um acabamento charmoso para sua peça.

A pintura ou acabamento com tecido deixam um charme na decoração, que aliás, é bem fácil de produzir.

Faça você mesmo os móveis do quarto do seu bebê

Se você ama decoração sustentável para seu apê ou casa, vai adorar saber que existem opções de reutilizar itens para decoração do quarto do seu bebê.

Uma sugestão são os famosos pallets podem ser transformados em caminhas para os pequenos.

Os caixotes de frutas podem ser usados como nicho decorativo, caixa para guardar brinquedos e estante com prateleiras.

Para deixar os itens com um acabamento incrível, você pode usar verniz ou pintar com a cor do quarto do bebê.

Sendo assim, não se esqueça de lixar bem as peças para garantir um retoque lisinho e bonito.

O divertido de criar móveis com materiais sustentáveis e decorações com mdf é que se tornam um recurso com baixo investimento, onde vocês podem criar itens autênticos e únicos para o cantinho do seu bebê.

Portanto, aproveite o tempo da espera do seu bebê criando itens que combinem com o espaço do pequeno, assim você irá proporcionar um ambiente ainda mais aconchegante.