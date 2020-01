‘Democracia em vertigem’ é indicado ao Oscar 2020; ‘Coringa’ lidera indicações

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revelou na manhã desta segunda-feira (13/1) os indicados ao Oscar 2020. O filme brasileiro “Democracia em vertigem”, que narra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, figura entre os indicados a melhor documentário. O filme de Petra Costa concorre com “Indústria americana”, “For sama”, “Honeyland” e “The cave”.

Dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”) recebeu indicações nas categorias de melhor ator, com Jonathan Pryce, e melhor ator coadjuvante, com Anthony Hopkins. Meirelles, no entanto, ficou de fora da categoria de direção.

Foto: Divulgação

A cerimônia de premiação, que pelo segundo ano consecutivo não terá apresentador fixo, está marcada para o dia 9 de fevereiro. “Coringa” lidera o número de indicações, com 11 no total, seguido de “1917”, “O irlandês” e “Era uma vez em… Hollywood”, os três com 10. Na sequência, estão “Parasita”, “História de um casamento”, “Jojo Rabbit” e “Adoráveis mulheres”, cada um com 6. Confira, abaixo, todas as 24 categorias.

Melhor Filme

“Ford vs Ferrari”

“O irlandês”

“Jojo rabbit”

“Coringa”

“Adoráveis mulheres”

“História de um casamento”

“1917”

“Era uma vez em… Hollywood”

“Parasita”

Direção

Martin Scorsese, “O irlandês”

Todd Phillips, “Coringa”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Era uma vez em… Hollywood”

Bong Joon Ho, “Parasita”

Atriz

Cynthia Erivo “Harriet”

Scarlett Johansson, “História de um casamento”

Saoirse Ronan, “Adoráveis mulheres”

Charlize Theron, “O escândalo”

Renée Zellweger “Judy”

Ator

Antonio Banderas, “Dor e glória”

Leonardo DiCaprio, “Era uma vez em… Hollywood”

Adam Driver, “História de um casamento”

Joaquin Phoenix, “Coringa”

Jonathan Pryce, “Dois papas”

Roteiro Adaptado

“O irlandês”, Steven Zaillian

“Jojo Rabbit”, Taika Waititi

“Coringa”, Todd Phillips e Scott Silver

“Just Mercy”, Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham

“Adoráveis mulheres”, Greta Gerwig

“Dois papas”, Anthony McCarten

Roteiro Original

“Entre facas e segredos”, Rian Johnson

“História de um casamento”, Noah Baumbach

“1917”, Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns

“Era uma vez em… Hollywood”, Quentin Tarantino

“Parasita”, Bong Joon-ho e Jin Won Han

Atriz Coajuvante

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Laura Dern, “História de um casamento”

Scarlett Johannson, “Jojo Rabbit”

Florence Pugh, “Adoráveis mulheres”

Margot Robbie, “O escândalo”

Ator Coadjuvante

Tom Hanks, “Um lindo dia na vizinhança”

Anthony Hopkins, “Dois papas”

Al Pacino, “O irlandês”

Joe Pesci, “O irlandês”

Brad Pitt, “Era uma vez em… Hollywood”

Direção De Arte

“1917”

“O irlandês”

“Era uma vez em… Hollywood”

“Jojo Rabbit”

“Parasita”

Fotografia

“The Irishman”, Rodrigo Prieto

“Joker”, Lawrence Sher

“The Lighthouse”, Jarin Blaschke

“1917”, Roger Deakins

“Era uma vez em… Hollywood”, Robert Richardson

Filme Internacional

“Corpus Christi”, Jan Komasa

“Honeyland”, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

“Les Miserables”, Ladj Ly

“Dor e glória”, Pedro Almodovar

“Parasita”, Bong Joon Ho

Longa De Animação

“Como treinar o seu dragão 3″, Dean DeBlois

“I Lost My Body”, Jeremy Clapin

“Klaus”, Sergio Pablos

“Link perdido”, Chris Butler

“Toy Story 4”, Josh Cooley

Figurino

”O irlandês”, Sandy Powell e Christopher Peterson

“Jojo Rabbit”, Mayes C. Rubeo

“Coringa”, Mark Bridges

“Adoráveis mulheres”, Jacqueline Durran

“Era uma vez em… Hollywood”, Arianne Phillips

Edição De Som

“Ford vs Ferrari”, Don Sylvester

“Coringa”, Alan Robert Murray

“1917”, Oliver Tarney e Rachel Tate

“Era uma vez em… Hollywood”, Wylie Stateman

“Star Wars: A Ascensão de Skywalker”, Matthew Wood e David Acord

Mixagem De Som

“Ad Astra”

“Ford vs Ferrari”

“Coringa”

“1917”

“Era uma vez em… Hollywood”

Curta De Animação

“Dcera”, Daria Kashcheeva

“Hair Love”, Matthew A. Cherry

“Kitbull”, Rosana Sullivan

“Memorable”, Bruno Collet

“Sister”, Siqi Song

Curta Metragem

“Brotherhood”, Meryam Joobeur

“Nefta Football Club”, Yves Piat

“The Neighbors’ Window”, Marshall Curry

“Saria”, Bryan Buckley

“A Sister”, Delphine Girard

Trilha Sonora

“Coringa”, Hildur Guðnadóttir

“Adoráveis mulheres”, Alexandre Desplat

“História de um casamento”, Randy Newman

“1917”, Thomas Newman

“Star Wars: A ascensão Skywalker”, John Williams

Efeitos Especiais

“O irlandês”

“O rei leão”

“1917”

“Star Wars: A ascensão Skywalker”

“Vingadores: Ultimato”

Edição

“Ford v Ferrari”

“O irlandês”

“Jojo Rabbit”

“Coringa”

“Parasita”

Maquiagem

“O escândalo”

“Coringa”

“Judy”

“Malévola: Dona do mal”

“1917”

Canção Original

“I Can’t Let You Throw Yourself Away”, “Toy Story 4”

“I’m Gonna Love Me Again”, “Rocketman”

“I’m Standing With You”, “Breakthrough”

“Into the Unknown”, “Frozen 2”

“Stand Up”, “Harriet”

Longa Documentário

“Indústria americana”, Steven Bognar, Julia Reichert e Jeff Reichert

“The cave”, Feras Fayyad, Kristine Barfod e Sigrid Dyejaer

“Democracia em vertigem”, Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris e Tiago Pavan

“For sama”, Waad Al-kateab e Edward Watts

“Honeyland”, Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska e Atanas Georgiev