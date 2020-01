Denílson acerta novo empréstimo e irá jogar no Paços de Ferreira, de Portugal

​ O atacante Denílson iniciou sua carreira nas categorias de base do Fluminense. Em 2013, assinou contrato como profissional . Em seguida, foi emprestado ao Granada B, da Espanha. O atleta também já passou pelo Neftçi, Avaí, São Paulo e Vitória. O ​Atlético-MG adquiriu o jogador em 2018 e, logo, emprestou para o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e depois Tondela, de Portugal. Durante a trajetória no Galo, entrou em campo apenas 8 vezes.

Na noite desta quarta-feira (29), o Alvinegro deu um outro destino para o centroavante. De acordo com o site ​Superesportes, o jogador será emprestado novamente , visto que não faz parte dos planos da diretoria. Agora, o atleta irá defender a camisa do Paços de Ferreira, de Portugal . O novo vínculo é válido até 30 de junho de 2021. Na última temporada, entrou em campo 13 vezes pelo Tondela e anotou 3 gols.

Foto: Bruno Cantini/Atlético

Na época , o Galo investiu 300 mil euros, cerca de R$ 1,3 milhões – na cotação atual, para trazer o atleta. Mas, o jogador não se destacou na equipe e fez tímidas atuações. Atualmente, é avaliado em 1 milhão de euros, cerca de R$ 4,6 milhões. Denílson tem contrato vigente com o Atlético até junho de 2023. Sendo assim, o camisa 9 de 24 anos segue mais uma temporada na Europa.

Centroavante Denilson, que pertence ao Atlético e estava no Tondela, de Portugal, foi reemprestado. Ele assinou com o Paços de Ferreira, também de Portugal, até junho de 2021. Contrato do atacante com o Galo vai até 2023. — Humberto Martins (@HumbertoMS) January 30, 2020