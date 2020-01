Descartado por Tiago Nunes, Corinthians renova contrato de revelação antes de empréstimo ao Sport

O ​Corinthians acertou a renovação de contrato com o meia Marquinhos nesta terça-feira (21). O atleta de 22 anos assinou contrato por mais duas temporada. O novo acordo já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Porém, o jogador não irá permanecer no elenco comandado por Tiago Nunes, visto que será emprestado ao ​Sport até o final deste ano.

De acordo com o site ​“Torcedores”, o vínculo anterior terminaria no dia 31 de dezembro de 2020. Com a prorrogação do contrato, o vínculo do atleta com o Timão irá encerrar no final de 2022. Além disso, o meia recebeu um aumento salarial. Na última temporada, o jogador também foi emprestado e defendeu a camisa da Ponte Preta, time pelo qual foi titular absoluto na disputa da Série B, entrando em campo 25 vezes e marcando dois gols.

Foto: divulgação Corinthians

O jovem de 22 anos, que chegou ao Alvinegro em 2015, passou pelo Bangu e Bragantino. No ano passado chegou até disputar alguns amistosos com a camisa do Timão, mas, logo foi emprestado no segundo semestre. Além disso, o atleta já conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017. Pelo Leão irá disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano.

Marquinhos, aquele que tretou com Guilherme e Hyuri e foi expulso na penúltima rodada. Novo atacante do Sport. — [̲̅L̲̅ê̲̅] (@LeleoOliveira_a) January 1, 2020

Para a temporada o Sport anunciou o goleiro Carlos Eduardo, os volante Betinho,Rithely e Jean Patrick, os meias Diego Noronha e Lucas Mugni, os atacantes Ewandro, Marquinhos, Maxwell e Leandro Barcia como reforços definitivos. Além disso, os atacantes Hernane Brocador e Yan Santos, o zagueiro Rafael Thyere, o volante João Igor e o lateral-direito Raul Prata renovaram contrato com o clube.