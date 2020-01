Desembarque, comissão técnica: saiba detalhes da chegada de Dudamel ao Galo

​Está começando a era Rafael Dudamel no ​Atlético-MG. Nesta segunda-feira, dois dias antes da reapresentação do plantel, o novo técnico desembarca em Belo Horizonte para dar início ao seu trabalho no clube. E junto, com ele, chega toda uma comissão técnica, com destaque para um de seus companheiros que exerce função pouco usual.

Ao lado do treinador, estarão outros quatro profissionais. Marcos Mathias será o auxiliar técnico, enquanto Joseph Cañas atuará como preparador físico, e Rodrigo Piñón, como analista de desempenho. Já Jeremías Álvarez terá a tarefa de trabalhar como coach motivacional, algo que normalmente não é praticado no dia a dia das equipes brasileiras.

Dudamel assinará um contrato por duas temporadas e atuará pela primeira vez fora da Venezuela. Antes de chegar ao Galo, comandou por muito tempo a seleção venezuelana (base e principal), sendo apontado como um dos responsáveis pela elevação do nível técnico do futebol do seu país. Ou seja, traz consigo a experiência de explorar a qualidade de jovens atletas, algo que será necessário no Atlético-MG – foi vice-campeão sul-americano sub-17 em 2013 e vice-campeão mundial sub-20 em 2017. Ele e sua comissão técnica ganharão um total de R$ 3 milhões por temporada, o que dá cerca de R$ 250 mil por mês.

