Desempregado? Vivo abre 174 vagas de emprego; veja os cargos

A Vivo, marca comercial da Telefônica Brasil, faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 174 novas vagas de emprego no país. As oportunidades são destinadas para candidatos de ensino médio e superior.

Os cargos exigem, além da escolaridade, requisitos e conhecimentos específicos relacionados ao cargo de atuação. Além das vagas, a empresa fará um cadastro no banco de talentos da empresa. Há oportunidades para os deficientes.

A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil. É uma concessionária de telefonia fixa (herdeira da infraestrutura da TELESP e posteriormente da GVT), telefonia móvel (herdeira da infraestrutura da Telesp Celular e diversas outras operadoras de celular estatais do país), internet banda larga e TV por assinatura do Brasil. Foi formada inicialmente pela fusão de companhias de celular (anteriormente estatais) existentes no Brasil, fundada como uma parceria entre Portugal Telecom e a espanhola Telefónica, sendo comandada por esta última após ter comprado a posição da primeira em julho de 2010.

Cargos Disponíveis

As oportunidades são destinadas para Analista Bi Júnior, Analista Business Intelligence Sênior Inovação de Canais B2B, Analista Construção de Redes JR, Analista Controle e Operações Financeiras Pleno, Analista de Cultura, Analista de Diagnóstico NPS e Satisfação do Cliente, Analista de Marketing e Eventos B2B Senior, Analista de Processos SR, Analista de Projetos PL, Analista Desenvolvedor JR, Analista Jr de Relacionamento com cliente, Consultor(a) de Sistemas – Transformação OCS – Relatórios Financeiros e de Negócio, Desenvolvedor de Integração de Sistemas Pleno, entre outros cargos.

Inscrição e Benefícios

Segundo informações da empresa, para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá acessar o portal oficial de recrutamento e seleção Gupy (acesse aqui), encontrar a vaga desejada e clicar no botão “Candidatar-se para a vaga”.

Segundo informações da plataforma, o candidato deverá realizar o cadastro no site o e-mail ou com a conta do Facebook ou LinkedIn e informar todos os dados e pessoais e profissionais para efetuar a inscrição.

Além dos salários, a Vivo possibilita que o colaborador escolha os benefícios em uma plataforma digital. Entre as opções, estão: