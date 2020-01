Desesperada, Lurdes volta a procurar filho perdido, em ‘Amor de Mãe’

O sossego de Lurdes (Regina Casé), em “Amor de mãe”, não durou muito. Após descobrir que Sandro (Humberto Carrão) não é seu filho, ela volta à estaca zero. Enquanto aprende a lidar com a novidade, ela decide voltar a procurar novamente o detetive Clóvis (Paulo Gabriel), com o objetivo de bucar informações sobre o seu paradeiro do filho perdido.

Ela descobre, porém, que o escritório do advogado está fechado. Ao contar a novidade para Magno (Juliano Cazarré), ele sugere que a mãe peça um exame de DNA no corpo que foi enterrado no túmulo que leva o nome do filho, Domênico. Lurdes concorda, mas fica com receio do que pode descobrir.