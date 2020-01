Destaque do Athletico em 2019 poderá ter “reviravolta” em negociação e jogar no Lyon-FRA

​O ​Athletico já iniciou a temporada de 2020. Com a equipe principal dando sequência a preparação para a Libertadores da América na disputa de amistosos na Argentina, o time de base fez a estreia no Campeonato Paranaense neste sábado (18) com vitória sobre o União Beltrão, fora de casa, pelo placar de 3 a 1. Ainda ativo no mercado de transferências, o Furacão ainda não tem o elenco completo definido.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Com jogadores no radar de outras equipes, o Athletico deverá negociar o meia Bruno Guimarães e o atacante Rony, que receberam propostas do futebol brasileiro e do exterior. No caso do jovem meia de 22 anos, inicialmente, o Atlético de Madrid-ESP tinha interesse no futebol do atleta. Porém, as negociações esfriaram e o Benfica, de Portugal, entrou forte na disputa.

Neste domingo (19), o jornalista ​André Hernan relatou uma informação que foi divulgada no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo. O Lyon, da França, é mais um interessado no futebol de Guimarães e a proposta é considerada muito boa. O Athletico não abre mão de permanecer com 20% dos direitos federativos do atleta para lucrar em vendas futuras, segundo Mario Celso Petraglia.

Segundo André Hernan, Lyon entrou forte pelo Bruno Guimarães, parece que a proposta deles é considerada boa pelo CAP Lembrando que o Junior Pernambucano trabalha no Lyon — Eduardo Maia (@EduardooRM7) January 19, 2020

O meia integra a delegação da Seleção Brasileira que vai disputar o Pré-Olímpico, que dará duas vagas para as Olimpíadas de Tóquio de 2020. Bruno Guimarães deverá ser um dos titulares do técnico André Jardine e a sua situação de transferência para a Europa será definida após a participação do Brasil. Mesmo que o Lyon tenha entrado na disputa, o Benfica também poderá fechar com o jogador.