Destaque do Inter, atacante renova até o fim de 2023; jogador comemora acerto nas redes sociais

​Nesta terça-feira (28), o ​Internacional anunciou a contratação de Gabriel Boschilia, que assinou até o fim de 2022. O meio-campista estava no Monaco, da França, e foi uma indicação do técnico Eduardo Coudet, sendo mais uma opção para o decorrer do ano. O atual valor de mercado é de 3,50 mil euros, cerca de 16 milhões de reais.

Através do site oficial, o clube oficializou o acerto: “O Sport Club Internacional anuncia que concluiu as tratativas com o Monaco (FRA) para a contratação do meio-campista Gabriel Boschilia. O jogador viajará para Porto Alegre e assinará contrato com o Colorado até o final de 2022, após a realização de exames médicos”.

O Colorado também define permanências do elenco e renovou o contrato do João Peglow, atacante das categorias de base e que foi integrado ao time principal. Bastante elogiado nos bastidores do Beira-Rio, o atleta de 18 anos estendeu o novo vínculo até o fim de 2023, comemorando o acerto nas redes sociais.

“Obrigado, Inter! Por tudo que vivemos juntos até agora e acreditar em mim. Espero fazer história com essa camisa!”, escreveu. Uma das grandes promessas do clube, o jovem se recupera de uma fissura por estresse em uma das vértebras da coluna lombar e deve ficar fora dos gramados por até dois meses.

​Foto: Ricardo Duarte/Inter