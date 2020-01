Destaque em 2019, Evandro ainda não foi procurado e pode deixar o Santos; empresário se manifesta

​A busca por novos reforços segue intensa no ​Santos para o decorrer da temporada. Até aqui, apenas o lateral-direito Madson e o atacante Raniel foram oficializados. Diante disso, a torcida espera por novos nomes e, de acordo com o presidente, José Carlos Peres, uma das carências é ala esquerda.

“Jesualdo está fazendo trabalho de avaliação de elenco. Ele vai fazer a demanda e a gente vai tentar atendê-lo da melhor forma. Precisamos de um lateral-esquerdo, isso é o que todos sabem”, disse o mandatário.

Buscando novas contratações, o Peixe pode ter a saída de Evandro, que foi um dos destaques na temporada passada. O vínculo com o Alvinegro vai somente até junho e de acordo com seu empresário, Luis Fernando Novas , em entrevista ​ A Tribuna, ainda não tem nada definido para uma extensão.

“Não tem nada definido sobre a situação do Evandro. O Santos tem o direito de renovar por mais seis meses, mas não o exerceu ainda. A renovação depende do Santos, só que não temos nenhuma posição do clube. Eles pediram tempo. Nós temos outras situações, mas a prioridade (até por questão de contrato) é o Santos”, comentou o agente.

“Jesualdo tem feito vários testes e um deles é Jobson, Pituca e Evandro no meio-campo”. – Não, não, Evandro, não. Será que ninguém vê que ele não tem condições de vestir a camisa do Santos? Se o Jean Mota, que é um pouco melhor, não tem condições de vestir, pq o Evandro teria? — Fernando C. Ferraz (@FernandoCFe) January 15, 2020

O atual valor de mercado do meio-campista é de 1,30 milhões de euros, cerca de 6 milhões de reais na cotação atual. No ano passado, sob o comando de Jorge Sampaoli, foram 18 jogos, com um gol e cinco assistências , atuando por 1.104 minutos. Na partida diante do Bragantino, na quinta-feira (23), o jogador de 33 anos deve começar no banco de reservas.