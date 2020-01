Destaques voltam e Adilson terá novidades para escalar o Cruzeiro na partida contra o Villa Nova

​Nesta terça-feira (28), o ​Cruzeiro enfrentará o Villa Nova, às 20h, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Na estreia do estadual, os comandados de Adilson Batista venceram o Boa Esporte por 2 a 0, em casa. Para o duelo diante do Villa, no Mineirão, a Raposa terá novidades.

Fora da lista de relacionados da partida diante do Tombense, o goleiro Fábio e o meio-campista Rodriguinho devem começar o jogo entre os titulares. Ambos treinaram normalmente nesta segunda-feira (27), e serão as novidades na escalação da Raposa.

O meia Everton Felipe e o atacante Roberson, que foram contratados recentemente, também trabalharam normalmente. A Raposa ainda define algumas situações do elenco e negocia a saída de Fred, que não se adéqua a nova realidade financeira do clube e é alvo do Fluminense.

A equipe mineira espera definir a rescisão do medalhão nos próximos dias: “ Cruzeiro informa que a reunião do Núcleo com Fred e empresário foi positiva e agora a situação será finalizada pelo jurídico do clube e advogados do jogador”, informou a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, através do Twitter.

​Foto: Foto: Vinicius Silva/Cruzeiro