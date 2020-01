DETRAN: CNH gratuita pode ser feita até este sábado, 04; veja quem pode

Termina neste sábado, 04 de janeiro, o período de inscrições para o Programa CNH Social. Segundo informações do Departamento Estadual de Trânsito, de Goiás, são esperadas 8 mil carteiras de motorista disponibilizadas este ano para jovens de baixa renda.

Segundo informações do órgão, os jovens contarão com isenção de diversas taxas de pagamento, como Inclusão de Renach, Licença de Aprendizagem, Agendamento de Provas teóricas e prática, exames médicos e psicológicos, curso teórico e prático, até três retestes e de consulta na Junta Médica, quando se tratar de pessoas com deficiência, para os quais serão reservadas 10% das vagas.

O programa vai oferecer, além disso, condições para que os jovens de baixa renda adicionem categoria A ou B ou mude de B para D. A inclusão de EAR (Exerce Atividade Remunerada) no documento, qualificando-as para o mercado de trabalho, também poderá ser feita.

Exigências para participar

Para participar do programa, o interessado deverá ter entre 18 e 25 anos, estar inscrito no Cadastro Único para programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano anterior ao da inscrição, ou seja, edição de 2018. A pontuação no exame é um dos critérios de desempate.

A CNH Social poderá ser disponibilizadas em três modalidades: estudantil, urbana e rural. Na modalidade estudantil, o candidato deverá ter entre 18 e 25 anos, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e também ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. A nota é critério de desempate.

Já na modalidade urbana, o candidato deverá ter mais de 21 anos, estar inscrito no CadÚnico, comprovar conclusão do Ensino Fundamental e morar na área urbana. Por fim, na modalidade rural, será necessário ter mais de 21 anos, estar inscrito no CadÚnico, comprovar conclusão do Ensino Fundamental, e apresentar a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf).

Inscrição

As inscrições poderão ser feitas no portal do Detran-GO. Segundo o órgão, o período de análise de cadastros vai até dia 4 de fevereiro e a divulgação da lista de contemplados sai no dia seguinte.

Após publicação do resultado, o candidato vai ter até 15 dias para efetivar uma matrícula online e procurar o Centro de Formação de Condutores presencialmente para concluir a abertura do Renach. Será necessário, na ocasião, apresentar a documentação comprobatória.