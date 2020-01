DETRAN: Em 2020, documentos de veículos serão emitidos de forma digital em casa

A medida foi publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no Diário Oficial da União, edição do dia 31 de dezembro.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informou que a partir de 2020 a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) vão ser entregues em formato digital. Sendo assim, os documentos serão impressos apenas se o próprio usuário solicitar.

A medida foi publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no Diário Oficial da União, edição do dia 31 de dezembro. Segundo o texto de deliberação do Contran nº 180, a expedição do CRLV eletrônico deverá ser implantada em todo o país até o dia 30 de junho de 2020.

Quitação de débitos

Ainda de acordo com o documento, o documento será emitido após a quitação de débitos, como tributos, encargos, multas de trânsito e do DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre).