Detran realiza leilão de veículos apreendidos; Saiba como participar

Uma ótima oportunidade para você que deseja começar 2020 com um veículo novo. Acontece que o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) vai promover na próxima sexta-feira, 10 de janeiro, o primeiro leilão do ano para quem deseja comprar um carro ou moto. Segundo o órgão, serão oferecidos, ao todo, 442 veículos, sendo 16 automóveis usados, entre sucatas e veículos conservados e 426 motocicletas nas mesmas condições.

A responsabilidade do leilão será do Detran de Pernambuco. O responsável será Antônio Silva, que explicou quem pode participar. “Tem que ser maior de 18 anos e não ser funcionário do Detran. Esses veículos são apreendidos pelo Detran, os usuários são notificados para regularizar as pendências e os que não demonstram interesse, os veículos são colocados a leilão”, disse.

Veja também: DETRAN não enviará documentos de veículos para casa dos proprietários; Entenda

O DETRAN informou no Diário Oficial que os veículos serão leiloados no estado de conservação em que se encontram. Segundo ele, os interessados podem escolher a melhor forma para fazer o lance.

“O usuário tem a possibilidade de concorrer a disputa do veículo na modalidade online, mas tem que fazer o cadastro prévio no Coliseum. Com isso, o arrematante não precisa ir no Coliseum para fazer o arremate. Ele faz o cadastro, realiza a visitação no dia 9 na Guardcar e no dia 10 ele pode ofertar o lance via telefone celular ou computador, da forma mais cômoda para o usuário”, disse.

Pagamento no leilão

O responsável pelo leilão também informou quais são as condições que os arrematantes tem para realizar o pagamento do prêmio.

“O pagamento presencial é feito com 30% em espécie na hora do arremate, mais 5% da taxa do leiloeiro, tem algumas taxas administrativas e o restante que fica pendente, o arrematante tem que pagar em até 72h. Ou seja, arremata na sexta-feira (10) e tem até quarta-feira (15) para realizar o pagamento”, concluiu.

Saiba como participar

Segundo o DETRAN, o período para visita dos veículos que serão leiloados acontecem nos dias 08 e 09 de janeiro, no pátio da Guardcar, na rodovia BR-101 Sul, 1590, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Durante os dois dias, a visitação acontece das 8h às 16h.

O órgão informou que os interessados podem acessar o edital com as condições de participação para o leilão nos sites: www.detran.pe.gov.br ou www.coliseumleiloes.com.br, onde vai acontecer a transmissão ao vivo do leilão.

Veja também: Habilitação gratuita: DETRAN abre matrículas para CNH Social; veja quem pode