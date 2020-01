Deyverson é anunciado por novo clube e deixa o Palmeiras em acordo que pode chegar a R$ 28 milhões

​Uma história de altos, baixos, céu e inferno. A relação de Deyverson com o ​Palmeiras e seus torcedores vai no mínimo ter uma pausa. É que, depois de muitas especulações sobre o futuro do atleta, enfim seu destino foi anunciado: o Getafe.

O atacante teve a contratação oficializada por meio das redes sociais da equipe espanhola, que esclareceu ainda que sua chegada será por empréstimo até 30 de junho de 2020. Caso haja o interesse, há a opção de compra ao final do vínculo. O valor é de 5,5 milhões de euros, algo em torno de R$ 28 milhões.

​​

Não será a primeira experiência de Deyverson no futebol espanhol. De 2015 a 2017, o atleta fez parte dos elencos de Levante e Alavés antes de despertar o interesse de Cuca, então treinador palmeirense. Pelo clube paulista, foi campeão nacional em 2018.