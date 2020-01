Dia 27 de janeiro é dia de Anderson Morango festejar mais uma primavera

Nesta segunda-feira, 27 de janeiro, quem também comemora mais uma primavera é o Chefe de Gabinete da Prefeitura de Piaçabuçu, Anderson Morango. Dono de um espírito empático e resolutivo, Anderson tem sido elo importante na função que ora desempenha. Elogiado pelos amigos por ser presente e companheiro de todos, o aniversariante vai escrevendo uma história bonita em sua trajetória de vida pessoal e pública, sempre acompanhando de perto as ações do irmão, Alysson Morango (à esquerda na foto), que no legislativo piaçabuçuense tem sido voz ativa da comunidade.