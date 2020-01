Dia D: Flamengo mantém otimismo e espera definir ‘fico’ de Gabigol nesta segunda

​Negociação que se arrasta desde o mês de novembro do ano passado, a permanência de Gabriel Barbosa no ​Flamengo pode ser sacramentada nesta segunda (27). Ao menos, esta é a esperança e a expectativa do clube carioca, que está otimista para a reunião programada para hoje entre representantes da cúpula rubro-negra e dirigentes da Inter de Milão, clube que detém os direitos econômicos do atacante.

Como destaca o ​UOL Esportes, o Flamengo está em ótima posição na negociação, muito em função de nenhuma proposta forte da Europa ter aparecido pelo camisa 9. Além disso, é de interesse do clube italiano fazer caixa ainda neste mercado de verão, já que está em vias de anunciar a compra do meia dinamarquês Christian Eriksen, do Tottenham.

e deus abençoa que o gabigol acerta hoje — Drelso (@andreycrf100) January 27, 2020

Com o desejo do atleta já alinhado e as duas diretorias inclinadas a fechar negócio, resta apenas um entrave: o acordo financeiro. A proposta do Flamengo é de 16 milhões de euros por 80% do passe de Gabriel, enquanto a Inter pede 20 milhões de euros para negociar 100% dos direitos econômicos.