Diamba, Afrodisíaco e Mambolada fazem show gratuito em Salvador

O fim de semana no bairro de Stella Maris, em Salvador, promete ser de agito. Neste sábado (4) e domingo (5), acontece o Verão Stella, que integra as ações de verão da Feira Coreto Hype. O festival acontece a partir das 15h, em frente ao Gran Hotel Stella Maris, e a entrada é gratuita.

A programação do sábado será aberta com show do DJ Papau, a partir das 15h. Além do artista, se apresentam no local a Banda Rocket, Du Grave, Banda Afrodisíaco e Diamba. Já no domingo, o DJ Magnata abre os shows. A Banda Marana e Mambolada também se apresentam no local.

Foto: Divulgação



SERVIÇO

“Verão Stella” | Feira Coreto Hype.

Quando: 4 e 5 de janeiro

Horário: das 15h às 22h

Onde: Stella Maris, em frente ao Gran Hotel Stella Maris.

Entrada: franca