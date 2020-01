Dieta: veja os benefícios de consumir tapioca regularmente

Quer seguir a dieta sem abrir mão do sabor? Você pode colocar a tapioca no seu cardápio alimentar, como opção de pré ou pós-treino. O alimento, que é obtido a partir da fécula da mandioca (polvilho), é uma ótima fonte de energia para dar “gás” ao treino ou ajudar a recuperar a energia após os exercícios.

O segredo para não estragar a dieta é ter cuidado com a escolha do recheio, pois a tapioca tem um alto índice glicêmico. Frango desfiado, atum, queijo com tomate, abobrinha com cottage e banana são algumas opções de recheio saudável. Nesse caso, fuja dos recheios doces ou gordurosos.

Para te ajudar a entender as vantagens de consumir tapioca, a Mundo Verde separou quatro benefícios desse alimento.

Foto: reprodução



1- Fonte de energia: por ser fonte de carboidratos, a tapioca é uma excelente fonte de energia, por isso também é indicada para praticantes de exercícios.

2- Baixo teor de sódio e gorduras: a tapioca possui baixo teor de sódio e de gordura, por isso pode ser consumida por pessoas com pressão alta ou que precisam fazer controle do colesterol na dieta.



3- Fácil digestibilidade: um dos principais benefícios da tapioca é que ela possui fácil digestão e rápida absorção, por isso pode fornecer energia para os treinos, quando consumida como pré-treino, ou até auxiliar na recuperação da energia pós-treino.

4- Tapioca sem glúten: por ser obtida a partir da mandioca, a tapioca é naturalmente sem glúten. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Por isso, também é uma ótima opção para celíacos (pessoas que apresentam intolerância permanente ao glúten) ou pessoas que tenham hipersensibilidade ao consumo dessa proteína.

A Mundo Verde também indicou que uma boa forma de consumir a tapioca é utilizar fontes de fibra no seu preparo. Semente de chia/linhaça e farelo de aveia na massa ajudam a reduzir a velocidade de absorção desse alimento.

Receitas de tapioca com recheio saudável

Tapioca de atum

Ingredientes:

– 4 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

– 1 lata de atum light

– 1 colher (sopa) de maionese light

– Salsinha e cebolinha a gosto



Modo de preparo:

Peneire as 4 colheres de sopa de goma de tapioca sobre uma frigideira antiaderente pré-aquecida. Espere desgrudar e vire. Aguarde um pouco, até desgrudar o outro lado, e retire da frigideira. Reserve. Misture o atum com a maionese, a cebolinha e a salsinha. Adicione este recheio à tapioca.

Tapioca de tomate e queijo light

Ingredientes:

– 2 tomates (cortados em fatias);

– Queijo minas light;

– 2 fatias de peito de peru;

– Orégano a gosto.



Modo de preparo:

Fatie o queijo. Com a massa pronta, disponha as fatias de queijo minas. Sobre o queijo, ponha as fatias de tomate e uma fatia de peito de peru. Salpique o orégano a gosto, sobre o recheio; Feche a tapioca, em fogo baixo, aguarde o queijo derreter.

Tapioca de ovo, tomate e linhaça

Ingredientes:

– 2 Colheres (sopa) de farinha de tapioca

– 1 Colher (sopa) de semente de linhaça

– 1 Ovo

– 1 Tomate picado sem sementes

– Orégano, azeite e sal a gosto



Modo de preparo:



Prepare o ovo mexido junto ao tomate, orégano e azeite.

Acrescente o sal desejado. Pegue a massa de tapioca peneirada, misture as sementes de linhaça e leve na frigideira em fogo baixo. Espalhe pela superfície da frigideira, como desejar. Quanto mais espalhar, mais fina a massa.

Após cerca de dois minutos, vire o lado. Espere até dar o ponto, quando estiver suficiente firme, e apague o fogo. Adicione os ovos e feche.