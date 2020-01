Diniz dá aval e dois destaques da Copa SP deverão se juntar ao grupo profissional do São Paulo

​O mês de janeiro é conhecido como o período de pré-temporada da maioria das equipes do futebol brasileiro, onde os clubes se preparam para as competições que irão encarar durante o ano. Também é o mês onde é realizada a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição mais conhecida das categorias de base e que costuma revelar grandes talentos para as equipes que a disputam.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​

O São Paulo é um dos únicos paulistas ainda vivo na competição e é um dos credenciados ao título. Disputando as quartas de final, onde enfrentará o Oeste neste sábado (18), alguns atletas da equipe de jovens já se credenciam a alçar vôos mais altos. Segundo o repórter ​Giovanni Chacon, da Rádio Jovem Pan, o volante Rodrigo Nestor e o atacante Galeano são os mais próximos de estarem perto de integrar-se ao time profissional.

Rodrigo Nestor tem 19 anos e é um dos destaques da base do Tricolor do Morumbi desde os tempos de sub-17. O volante tem boa chegada no ataque e pode atuar inclusive como um meia mais avançando, tendo acumulado convocações para seleções de base e disputado o Sul-Americano sub-17 de 2017 com o Brasil. Já Galeano é um atacante paraguaio, também de 19 anos, que já marcou cinco vezes em seis partidas pela Copa SP.

Todos os meninos da base estão sendo avaliados. Nestor e Galeano estão na frente no quesito “pode subir”. — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) January 17, 2020

O atleta fazia parte do elenco profissional do Rubio Ñú-PAR e chegou ao São Paulo em 2019, por empréstimo da equipe paraguaia. Pela seleção de seu país, disputou torneios internacionais de base como a Copa do Mundo sub-17 em 2017 e o Sul-Americano sub-20 em 2019. Após o final da participação do Tricolor na Copa São Paulo, o Tricolor deverá resolver a situação dos dois atletas.