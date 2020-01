Diretor da Inter de Milão vai à Londres para fechar com três reforços da Premier League

​Sonhando em voltar a conquistar a Serie A Tim ainda nesta temporada 2019/20, a Inter de Milão dá sinais de que movimentará intensamente a janela de inverno europeia. O clube italiano tem alvos bem definidos no mercado e seu diretor esportivo, Piero Ausilio, tenta costurar três negociações de impacto envolvendo atletas da Premier League.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

De acordo com o jornal ‘CalcioMercato’, o dirigente do clube nerazzurri já está em Londres e tem como prioridade a negociação por Christian Eriksen, do Tottenham. Sua contratação é um pedido do treinador Antonio Conte, que passa por um momento turbulento com as inúmeras lesões envolvendo meio-campistas de seu elenco.

Primeiras notícias dão conta de que os termos da negociação entre o jogador e o novo clube já estão acertados, com contrato até 2024 e salários de € 7,5 milhões + bônus por temporada . O que falta acertar é a taxa de transferência para uma liberação imediata: a Inter ofereceu €10 milhões aos Spurs para ter o meia nesta janela de janeiro, enquanto o clube londrino pede o dobro deste montante .

De acordo com o periódico britânico ‘Daily Mail’, Eriksen não é a única ‘motivação’ da viagem de Piero Ausilio à Inglaterra. A Inter de Milão ainda tem o centroavante ​Giroud (Chelsea) e o lateral/ponta ​Ashley Young (Manchester United) como alvos para esta janela. O primeiro já foi liberado por seu treinador, Frank Lampard, para buscar um novo clube. O segundo, por sua vez, recusou oferta de renovação e está insatisfeito por seu baixo aproveitamento.