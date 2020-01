Diretor do Atlético, Rui Costa abre o jogo e fala sobre chance de contratação de Deyverson

O Atlético é um dos clubes mais atuantes na janela de transferências do mercado brasileiro neste início de 2020. A principal novidade estará no banco de reservas, já que o ​Galo contratou um técnico estrangeiro, o venezuelano Rafael Dudamel. Além das várias contratações já confirmadas pelo clube, um dos jogadores que segue no radar da diretoria é o atacante Deyverson, do Palmeiras.​

O diretor de futebol, Rui Costa, falou sobre a situação da negociação em entrevista ao Fox Sports, reproduzida pelo site ​Torcedores. “O Deyverson é um grande jogador, mostrou isso ano passado. Um atacante que teve uma proposta superior a 15 milhões de euros em um mercado muito poderoso economicamente precisa ser considerado, não apenas pelo Atlético, mas para qualquer diretor de futebol que queira ter na sua equipe atletas de alta excelência”, relatou.

O cartola afirmou que, mesmo com o interesse, apenas sondagens foram feitas. “Agora, daí a entender que esta negociação existiu é uma distância muito grande. Ele está em nosso monitoramento, mas houve apenas uma sondagem”, informou, desmentindo as notícias que foram divulgadas, dizendo que o Atlético havia feito uma proposta de quatro milhões de euros (R$ 18 milhões) pelo atacante.