​O atacante Rony, do ​Athletico-PR, segue com o futuro indefinido. E justamente por isso que o Corinthians voltou a entrar em contato com representantes do jogador, que também interessa ao ​Palmeiras.

Advogado do Rony falando na Fox que esteve esses dias no CT do Corinthians Informação que tenho é que Timão entrou OFICIALMENTE na parada nesta semana Tem mais: que o Corinthians percebeu que o negócio com o Palmeiras esfriou Impossível prever o próximo capítulo da novela — Лев Дави́дович Тро́цкий (@marcobellojr) January 28, 2020

Por telefone, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves falou com o advogado Carlos André Lopes. No entanto, o dirigente garantiu que não houve proposta e que o Timão não vai investir o que o Furacão pede pelo atleta – 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. “Foi uma consulta para ver se algo tinha mudado. Tínhamos feito uma consulta no início de dezembro, quando soubemos os valores. E como não havia saído nenhum negócio até segunda-feira, fizemos uma consulta para ver se tinha condição, Mas os valores não mudaram. Não entramos na negociação e não vamos entrar. Nestes valores, não interessa”, disse ele, em entrevista à ​Rádio Transamérica.

O Corinthians procura um atacante que atue pelo lado esquerdo para fechar o elenco que será inscrito nas duas fases da pré-Libertadores. Para tanto, precisa estar com tudo alinhavado até o final de semana, quando é preciso enviar a lista para a Conmebol. A vontade do clube de ter um novo nome para o setor é tanta que, segundo Duílio, ainda em 2019, o Timão foi se aprofundar sobre as situações de Neymar e Cavani, estrelas do Paris Saint-Germain. “Vocês não tinham a informação que o Cavani queria jogar no futebol sul-americano? Eu tenho que ir atrás, por que não? Também saiu um boato que o Neymar poderia ser emprestado e que o Flamengo seria opção. Fui olhar a condição. O Corinthians é muito grande, mas os números eram inviáveis”, concluiu. Ou seja, será com os chamados pés no chão que se dará a busca por este reforço.

