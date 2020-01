Diretoria do Flamengo aceita proposta e negocia saída de atacante para o Braga, de Portugal

​Os jogadores profissionais já se reapresentaram ao Flamengo nesta segunda-feira (27). Como de praxe, hoje teve apenas treinos leves para aprimorar a parte física dos atletas. Na coletiva, Jorge Jesus já disse que pretende usar os titulares o quanto antes no Campeonato Carioca visando ganhar ritmo de joga mais rapidamente. O comandante português quer um ter um time pronto para a final da Super Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, dia 16 de fevereiro. O duelo será disputado no Mané Garrincha, em Brasília.

Nos bastidores, os dias continuam agitados no Rubro-Negro: na Itália, Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do clube, estão por detalhes para anunciar a contratação de Gabigol em definitivo. A Internazional já está em processo de rescisão com o atacante e o goleador será anunciado pelo ​Mengão nas próximas horas. Se o camisa 9 fica, quem deve sair é o outro atacante.

O jornalista ​Venê Casagrande, do jornal “O Dia”, informou na noite desta segunda-feira (27) que Vitor Gabriel deve jogar no Braga, de Portugal. A transação está sendo feita por empréstimo até junho de 2021. Ainda de acordo com o repórter, apenas detalhes burocráticos, como troca de documentos, separam o anúncio oficial da ida do centroavante para o futebol europeu.

Excelente, ele precisa jogar. O mesmo digo para Hugo Moura, Dantas, Lucas Silva e Bill. — Antonio Paulo (@aplsilva) January 27, 2020

Com 20 anos, o jogador ainda precisa amadurecer. Na visão flamenguista, Vitor é um atleta que tem bastante qualidade, mas que precisa de rodagem para voltar com mais experiência. Na base, ele sempre foi considerado um goleador e entusiasmava os treinadores; muitos faziam comparações colocando o atacante com potencial para ser o novo Adriano Imperador, devido as caractéristicas parecidas quando o “Didico” começava na carreira.

​Foto: Alexandre Vidal/Flamengo