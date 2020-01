Diretoria do São Paulo analisa cenário e define futuro dos zagueiros Arboleda e Bruno Alves

​Assim como no ano passado, o São Paulo começa 2020 como uma grande incógnita. O treinador Fernando Diniz tem chance única de começar uma pré-temporada e realizar o trabalho antes das competições se iniciarem, colocando sua filosofia em prática no grupo. O principal problema é que o treinador já foi avisado pela diretoria que não há muitos recursos financeiros para contratações de impacto e o planejamento inicial é ir com praticamente o mesmo grupo da temporada anterior.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

Também não estão descartadas vendas de jogadores que são importantes para o comandante, como o atacante Antony e o meio-campista Igor Gomes. Os atletas estão sendo monitorados por gigantes clubes europeus e a tendência é que recebam ofertas nessa janela de transferências. A boa notícia é que Arboleda e Bruno Alves estão mantidos no projeto para 2020 e não estão na lista de negociáveis.

De acordo com o portal ​Globoesporte.com, a dupla, que foi o ponto forte no ano passado, se manterá na equipe titular. Apesar da oscilação do ​SP​FC no último Campeonato Brasileiro, os dois defensores mantiverem o nível e os dois jogadores foram destaques do time no torneio nacional. Até por isso, o Tricolor paulista recebeu sondagens de clubes do exterior interessados nos atletas.

O São Paulo deve manter a zaga de 2019 para a próxima temporada. Bruno Alves e Arboleda tem contratos longos. Anderson Martins, tem contrato mais curto, mas não recebeu ofertas e deve ficar. A zaga levou apenas 53 gols na temporada. | Blog Portão 6 – SPFC

| Divulgação pic.twitter.com/lAnmlEjGm2 — Cavalinho Do São Paulo  ⚪⚫ (@cavalinhospfc_) January 2, 2020

No entanto, a diretoria são-paulina não cogita negociá-los e as permanências de ambos estão garantidas. Diniz já foi avisado do “fico” da dupla e o técnico já começar a pensar na montagem dos titulares para o primeiro semestre do ano. A comissão técnica e todos os jogadores irão começar o Campeonato Paulista pressionados para voltar a ganhar um título importante, algo que não acontece desde 2012, quando o clube conquistou a Copa Sul-Americana.