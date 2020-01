Dirigente do Galo fala sobre Rafael e se mostra surpreso com possível repetição de “caso Fred”

​A direção do ​Atlético-MG admite que está no mercado atrás de um goleiro que possa substituir Cleiton, com venda encaminhada para o Red Bull Bragantino por R$ 23 milhões, e ao mesmo, tempo, fazer sombra a Victor. A bola da vez para ocupar este espaço é Rafael, que tenta na Justiça do Trabalho a sua liberação do ​​Cruzeiro. Só que, diante deste processo, o Galo mantém cautela e aguarda o desfecho da ação para fazer uma investida.

Rafael é um puta goleiro, ia gostar dele no galo. — titia de menino (@joycelloyd) January 31, 2020

Inclusive, a preferência é por não comentar o assunto. “A gente não quer falar em nomes. Consideramos que, diante deste cenário (provável saída de Cleiton), a ente precisaria de mais um goleiro, mas isso ainda vai ser objeto de uma avaliação, tem que avaliar os meninos que estão subindo, tem que ver a situação do Victor. Enfim, a gente está bem servido por ora e ainda vou fazer essa avaliação”, Lásaro Cândido da Cunha, vice-presidente do clube, ao jornal ​Superesportes.

Uma coisa eu posso cravar para vocês, se o goleiro Rafael conseguir uma rescisão com o rival, pode ter certeza que ele vestira a camisa do Galo! — Atlético (@NotCAM13) January 30, 2020

No entanto, ele não deixou de demonstrar espanto ao falar sobre uma possível imposição de multa a Rafael, por parte do Cruzeiro, em caso de transferência para o rival. Seria algo parecido com o que aconteceu quando da rescisão de contrato do centroavante Fred com o time alvinegro. Porém, mesmo com a necessidade de se ressarcir a equipe, o atleta assinou com a Raposa e, até hoje, se discute sobre os R$ 10 milhões que precisariam ser repassados e com os quais o time azul seria solidário, embora considerasse ilegal esta obrigação. “Primeiro, a gente não conversa com jogador que tem contrato. Se o jogador não tem contrato, não há nenhum problema. Agora, em tese, causa espanto constatar isso porque o time lá do Cruzeiro sustenta que a multa (do Fred) seria ilegal, então é um questionamento bastante interessante. Gostaria até que isso ocorresse para a gente confrontar. Mas, enfim, nós não estamos tratando. Para nós, se não está liberado, não quero conversa e não é correto”, concluiu Cunha.

Para mais notícias do Atlético Mineiro, clique ​aqui.

Foto: Roberto Custódio / Light Press / Cruzeiro