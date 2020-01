DM do Vasco se pronuncia após retorno oficial de Talles Magno aos gramados

​O resultado não foi o esperado. Afinal, jogando em casa, o ​Vasco da Gama apenas empatou em 0 a 0 com o Bangu na estreia da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. No entanto, do ponto de vista físico, a performance dos atletas foi aprovada. Boa parte das atenções estava voltada para Talles Magno, que havia sofrido um estiramento na coxa direita ainda em novembro, quando defendia a seleção brasileira sub-17 no Mundial da categoria. E o atacante se comportou bem.

“Foi o primeiro jogo competitivo dele depois da lesão muscular. E ele jogou os 90 minutos muito bem”, disse o médico Marcos Teixeira, em contato com a Super Rádio Tupi. O especialista, assim, se mostrou satisfeito com o ganho físico obtido pelos profissionais, apesar do pouco de pré-temporada. Ninguém deixou o campo de São Januário com cãibras ou algum tipo de problema.

No entanto, isso não impede Teixeira de concordar com a opção do técnico Abel Braga, que irá poupar todos os atletas diante do ​Flamengo, nesta quarta-feira. “Eu considero uma decisão inteligente, porque o calendário carioca ficou muito apertado. É impossível achar que vamos conseguir preparar os atletas com menos de 15 dias. Então, se a gente conseguir estender um pouco essa pré-temporada e fazer um revezamento, sem dúvida vai ser positivo para o preparo físico e para os futuros jogos”, completou. O clássico será realizado no Maracanã a partir das 21h.

