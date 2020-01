Dois lados: a euforia e o alto risco da possível contratação de Honda pelo Botafogo

​O ​Botafogo está em negociações avançadas para contratar Keisuke Honda, meia de 33 anos de vasto currículo no futebol estrangeiro. Nas últimas horas, os alvinegros simplesmente entupiram as redes sociais do atleta com apelos pelo acerto, dado como sacramentado por múltiplas fontes, mas não confirmado pelo japonês em seu ​primeiro comentário sobre o tema.

A pergunta que não quer calar é: caso a transferência seja concluída, o que podemos esperar de Honda no Glorioso? Trata-se de uma transação de primeiro nível, uma aposta válida ou um ‘tiro no escuro’? Analisando o momento e os últimos anos de carreira do meia, chegamos à conclusão de que se trata de uma contratação no meio-tempo entre aposta válida e tiro no escuro. Há riscos bem grandes, mas há também motivos para a euforia do torcedor.

Seu auge físico/técnico data dos anos iniciais da década passada, mais especificamente entre 2010 e 2014, durante sua passagem pelo CSKA Moscou. Decepcionou com a camisa do Milan, que o contratou com a esperança de estar fechando com um 10 de respeito para anos a fio, mas não obteve o retorno esportivo esperado. Desde então, Honda vem peregrinando por clubes médios/pequenos do futebol mundial, como Pachuca, Melbourne e Vitesse.

Essa campanha que estamos fazendo em prol a vinda do honda é pra mostrar ao mundo inteiro a força que a nossa torcida tem. Independente de país ou continente, sempre vão achar um botafoguense. NÓS SOMOS UMA PRAGA E VOCÊS VÃO TER QUE ATURAR#本田さんボタフォゴに来て — PK9⚡️ (@P4trickbfr) January 28, 2020