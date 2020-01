‘Dois Papas’ já é um dos melhores filmes da Netflix

O efeito hipnotizante é imediato. Basta apertar o play para ficar vidrado nesta nova produção da Netflix, que tem a direção do grande Fernando Meireles. Famoso internacionalmente por ‘Cidade de Deus’, o brasileiro conquistou novamente o mundo do cinema e a crítica especializada com a história dos papas Bento XVI e Francisco, numa era complicada para a Igreja Católica, após a morte de João Paulo II e a avalanche de escândalos envolvendo a Santa Sé. Forte, sensível, com doses precisas de humor e mensagens necessárias, este, sem dúvida, já pode figurar na seção de melhores filmes da plataforma de streaming.