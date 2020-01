Dono do iFood, Grupo Movile, abre vagas de emprego e estágio; veja os cargos

O Grupo Movile abre vagas de emprego e estágio nos estados SP, SC, BA, RS, RJ e MG. Saiba mais!

“A Movile é uma empresa de venture capital brasileira, com filiais em Campinas (SP), São Paulo (SP), São Carlos (SP), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ), no Brasil, com operações em vários mercados, como Argentina, Peru, Chile, Colômbia, França, Estados Unidos e México. A companhia é proprietária de empresas nos segmentos de conteúdo móvel, pedido e entrega de comida, tickets e logística.”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (11/01/2020) são:

Estágio de Comunicação e Cultura – Osasco/SP

Estagiário de Logística – Osasco/SP

Estagiário de Employer Branding – Osasco/SP

Analista PL Geoprocessamento – Osasco/SP

Analista PL Comunicação Interna – Osasco/SP

Analista Jr Customer Experience – Osasco/SP

?Analista Pl.de Customer Experience (Processos e Melhoria Contínua) – Osasco/SP

?Analista Sr. de Customer Experience (Projetos e Processos) – Osasco/SP

?Analista de Comunicação Interna – Campinas ou Osasco/SP

Analista de CRM – São Paulo/SP

Analista de Inbound – São Paulo/SP

Consultor Comercial (Entretenimento) – Florianópolis/SC

?Analista de Relacionamento (Customer Success) – Salvador/BA

Consultor Comercial Jr. – Porto Alegre/RS

?Consultor Comercial – Porto Alegre/RS

?Product Manager Especialista – Rio De Janeiro/RJ

?Especialista de Estratégia e M&A – Osasco/SP

?Analista de Relacionamento Marketing – São Paulo/SP

Analista de Eventos – Belo Horizonte/MG

?Estagiário(a) Jurídico – Belo Horizonte/MG

?Analista de Marketing Pleno (Ativação e Patrocínio) – Porto Alegre/RS

?Analista de Comunicação e PR – Belo Horizonte/MG

Analista de Planejamento Comercial Pl. – Osasco/SP

Analista Sr. de Dados (Contabilidade) – Osasco/SP

?Especialista em Comunicação (Sustentabilidade) – Osasco/SP

Analista Pl. em Sustentabilidade – Osasco/SP

?Analista de Relacionamento (Customer Success) – Porto Alegre/RS

?Analista de Facilities Jr. – São Paulo/SP.

?

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Ensino Superior Completo ou cursando

Inglês (Intermediário – Avançado)

Experiência na área

Disponibilidade para viagens

Conhecimento em Pacote Office (Intermediário – Avançado).

Benefícios (Variam para cada vaga):

Ambiente criativo, inovador e estimulante

Regime de contratação CLT

Salário compatível com o mercado

Vale-transporte

Vale-refeição

Plano de Saúde e Odontológico

Gympass

No dress code (pode trabalhar de bermuda, chinelo, etc)

Clima descontraído

Café, bebidas variadas e snacks

Horário flexível

40h semanais, de segunda à sexta.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.movile.com.br/carreiras.

Quer Mais oportunidades de Emprego? Clique Aqui

Mais Oportunidades de Estágio? Clique Aqui