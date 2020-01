Dorival espera elenco forte no Athletico e sobe o tom ao falar de Rony e Bruno Guimarães

O bom desempenho na temporada passada faz com que o ​Athletico-PR seja visado no mercado e muitos nomes entram em possíveis tratativas. ​Apesar disso, até aqui, o clube não teve nenhuma baixa significativa e reforçou o ataque com as contratações de Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo.

Marquinhos, inclusive, foi o autor de um dos gols na partida da última quarta-feira (15), contra o Racing, pela pela Copa Schneider San Juan, na cidade de San Juan, na Argentina. O duelo terminou empatado no tempo normal em 2 a 2 e nos pênaltis, a equipe azul acabou vencendo por 5 a 4.

Querendo manter os destaques, o Furacão tem o volante Bruno Guimarães e o atacante Rony como principais alvos. O primeiro interessa ao Benfica e Arsenal, enquanto que o atacante é especulado como um dos possíveis reforços do Corinthians. Após o jogo diante do Racing, o técnico Dorival Júnior falou pela primeira vez sobre a possível saída do dupla e reiterou que deseja a permanência de ambos.

“Eu já estava sentindo falta de viver esse tipo de emoção na minha vida. Fico satisfeito de poder voltar num clube igual ao Athletico” Dorival Júnior sobre a sua volta ao futebol, depois de um ano afastado em razão do tratamento de um câncer de próstata pic.twitter.com/UAMbVE0i2o — Monique Vilela (@Monivilela) 16 de janeiro de 2020

“Eu acredito que o trabalho da diretoria seja pela manutenção da maior parte dos atletas. É natural que aconteça uma situação ou outra, e temos que entender isso, mas estamos trabalhando para ter todos. Eles são importantes, foram dois jogadores fundamentais nesses últimos anos. Acredito que o caso está bem entregue. A diretoria terá nos dado uma solução o mais rápido possível. Torço e espero que eles permaneçam porque queremos uma equipe cada dia mais forte”, disse o treinador.