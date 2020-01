Dorival exalta manutenção do elenco e atualiza busca por substituto de Marco Ruben no Athletico

​Em jogo disputado pela Copa Schneider San Juan, na cidade de San Juan, na Argentina, o ​Athletico-PR empatou no tempo normal com o Racing em 2 a 2, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis por 5 a 4. Os gols do rubro-negro foram marcados por Guilherme Bissoli, aos 11 minutos da etapa inicial e Marquinhos Gabriel, aos 28.

O Furacão volta a campo novamente pela competição no próximo domingo (19), às 22h, contra o Boca Juniors. O jogo diante do time azul marcou a estreia de Dorival Júnior no comando da equipe. Após o duelo, o técnico comentou sobre sua volta ao futebol e exaltou o paranaense: “Eu já estava sentindo falta de viver esse tipo de emoção na minha vida. Fico satisfeito de poder voltar num clube igual ao Athletico”, disse.

O treinador também elogiou, apesar da derrota, o bom jogo da equipe e salientou o pouco tempo de treinos, já que foram apenas seis dias de atividades: “Foi uma grande partida! Tivemos 6 dias de treinamento e estou muito satisfeito com o que vi, mesmo tendo uma equipe adversária superior que a nossa”, comentou.

Por fim, o comandante enalteceu a manutenção do grupo e frisou a busca por um substituto de Marcos Ruben, que acabou deixando a equipe: “Mais importante que contratações, é a manutenção do nosso grupo. Tivemos grandes contratações, como o Marquinhos Gabriel. Temos que ter calma nos treinamentos e buscar um substituto do Marco Ruben.”

Créditos da foto: ​Miguel Locatelli/Site Oficial