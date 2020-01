Dos EUA para…três palmeirenses viajam ainda sem saber onde jogarão em 2020

​Jean, Guerra e Deyverson ficam no Brasil para definirem seu futuro, que será fora do ​Palmeiras. Mas outros três jogadores, muito embora estejam na mira de outros clubes, fazem parte da delegação que segue viagem para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. Em meio a negociações, Matheus Fernandes, Gustavo Scarpa e Victor Luis podem ser aproveitados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo tanto nas partidas a serem realizadas nos Estados Unidos como durante os treinamentos.

O volante Matheus Fernandes está na mira do Barcelona. A primeira proposta feita pelo clube catalão, de 6 milhões de euros, acabou recusada pela equipe paulista, detentora de 75% dos direitos econômicos. O que se fala nos bastidores é que, para conseguir tirar o profissional na Academia de Futebol, o Barça precisará elevar a oferta para cerca de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 45 milhões. Por sua vez, o meia Gustavo Scarpa é desejado pelo Almería, também da Espanha, que acenou em pagar 7 milhões de euros (quase R$ 32 milhões) mais 30% do lucro sobre este valor em uma futura venda. Muito embora os valores tenham agradado, as tratativas, no momento, deram uma esfriada.

Já o lateral-esquerdo Victor Luis quase foi anunciado pelo ​Atlético-MG durante a semana. Aliás, as bases de um acordo, na casa dos R$ 9 milhões, estão alinhavadas. O que falta é o diretor de futebol do Galo, Rui Costa, realmente “bater o martelo”. Em suma: qualquer um dos três, de terras norte-americanas, poderá rumar para um novo clube. Basta estes cenários evoluírem positivamente nos próximos dias.

Para mais notícias do Palmeiras, clique ​aqui.

Let’s block ads! (Why?)





Fonte: 90min