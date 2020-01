Doutor do Inter, Carlos Poisl concede entrevista e detalha recuperação de Rodrigo Dourado

​Na manhã deste sábado (11), o doutor Carlos Henrique Poisl, do departamento médico do Internacional, concedeu entrevista coletiva e informou sobre a recuperação do meio-campista Rodrigo Dourado, que está fora dos gramados há cerca de seis meses. O volante manifestou dores no joelho esquerdo no início de 2019.

À época, exames foram feitos e nada foi detectado. No entanto, após a parada para a Copa América, o jogador voltou a sentir o incômodo, ao sentir fortes dores na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Em um novo exame, foi detectado um edema ósseo no joelho e na tíbia do atleta. O médico falou sobre o fato: “No início do ano de 2019, ele teve uma lesão contra o Palestino. Um trauma na região do joelho esquerdo. Naquele momento, não se constatou nada muito importante. Ele fez a pré-temporada (na parada para a Copa América) normal, se candidatou jogar contra o Palmeiras. Depois, disse que não estava se sentindo seguro e estava perdendo desempenho. Fizemos exames e constatamos um edema ósseo no joelho e na tíbia”, detalhou.

Ainda não há prazo definido para um retorno do meio-campista aos jogos oficiais, mas o Departamento Médico do Inter está otimista com a evolução da recuperação e acredita jogador terá um retorno “breve”. “Fizemos uma nova ressonância. Não é o cenário ideal, mas é animador. O edema da tíbia sumiu, resta algo no fêmur que ainda esperávamos até. Ele está bem melhor, caminhando normal, e nesta última quinta fizemos um teste de avaliação isocinético na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) para verificar o equilíbrio da musculatura. Tivemos bons resultados porque neste tempo, mesmo sem apoio, manteve uma boa qualidade muscular”, relatou o doutor.

🗣️Dr. Carlos Poisl, médico do 🇦🇹#Inter, sobre o retorno de Rodrigo Dourado: “Nós esperamos neste ano com certeza. Quando nós liberarmos pode ter certeza que ele vai estar 100%.” — rádio grenal (@rdgrenal) January 11, 2020

Dourado segue priorizado sua recuperação e iniciará treinamentos com equipamentos da UFRGS. O problema que surgiu no fêmur pode ser mais complexo, visto que que a recuperação varia de individuo para individuo. Estipula-se que antes de abril o jogador já possa voltar a jogar. O Departamento Médico do Colorado atualizará as informações em dez dias, junto com a Assessoria de Imprensa do clube. Nos primeiros dias de trabalho em 2020, o atleta fez treinamentos específicos. Na web, boatos correram sobre uma possível aposentadoria do volante, e o médico falou sobre: “Tem coisas que passam por rede social, atleta, boataria, dizendo que não iria mais jogar. Não é por aí. Ele vai jogar. Peço paciência de todos. Podem ter certeza que atleta, familiares, procurador, clube, todos estão de acordo com o que estamos fazendo”, concluiu.