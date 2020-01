DPVAT 2020: Seguradora paga 2 milhões de motoristas em todo o país; veja quem pode

Segundo informações da Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório DPVAT, cerca de 2 milhões já haviam pago o DPVAT

O pedido de ressarcimento para quem pagou a mais no DPVAT 2020 já pode ser feito. A solicitação poderá ser feita na internet. Segundo informações da Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório DPVAT, cerca de 2 milhões de pessoas já haviam pago o DPVAT com o valor mais alto e têm direito de receber o estorno.

A gestora do DPVAT orienta que após enviar a solicitação pelo sistema, o ressarcimento com a diferença de valores será feito na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo em até 2 dias úteis.

O Supremo Tribunal Federal (STF), após ter barrado a redução dos valores do DPVAT, voltou atrás na decisão. Agora, com a decisão da Corte, os valores do imposto serão mais baixos. Porém, o pagamento com os valores mais altos já havia sido feito por alguns motoristas.

Restituição do DPVAT 2020

Acre – mais de 3 mil veículos Alagoas – mais de 5 mil veículos Amazonas – mais de 8 mil veículos Amapá – mais de 1 mil veículos Bahia – mais de 27 mil veículos Ceará – mais de 50 mil veículos Distrito Federal – mais de 20 mil veículos Espírito Santo – mais de 10 mil veículos Goias – mais de 27 mil veículos Maranhão – mais de 13 mil veículos Minas Gerais – mais de 310 mil veículos Mato Grosso do Sul – mais de 12 mil veículos Mato Grosso – mais de 22 mil veículos Pará – mais de 6 mil veículos Paraíba – mais de 9 mil veículos Pernambuco – mais de 32 mil veículos Piauí – mais de 6 mil veículos Paraná – mais de 100 mil veículos Rio de Janeiro – mais de 52 mil veículos Rio Grande do Norte – mais de 14 mil veículos Rondônia – mais de 8 mil veículos Roraima – mais de 2 mil veículos Rio Grande do Sul – mais de 215 mil veículos Santa Catarina – mais de 65 mil veículos Sergipe – mais de 6 mil veículos São Paulo – mais de 900 mil veículos Tocantins – mais de 5 mil veículos



Saiba como solicitar o ressarcimento

Segundo a Seguradora Líder, a restituição deve ser solicitada no site oficial (https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br). Segundo a gestora do DPVAT, a diferença do valor vai ser feita por depósito diretamente na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo.

Para realizar a solicitação, o condutor deverá informar:

CPF ou CNPJ do proprietário; Renavam do veículo; E-mail de contato; Telefone de contato; Data em que foi realizado o pagamento maior; Valor pago; Banco, Agência e Conta corrente ou conta poupança do proprietário.



A gestora do seguro obrigatório revelou que o proprietário vai receber um número de protocolo para o acompanhamento da restituição, no mesmo site.

Novos valores do DPVAT 2020