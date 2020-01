Dracena é só elogios a início de trabalho, pré-temporada e parceria com Luxa

​Ele deixou os gramados para se tornar assessor técnico do ​Palmeiras. Embora reconheça que ainda está em adaptação a esta nova função, no final de semana Edu Dracena fez algo que sabe muito bem: erguer taças.

Durante a Florida Cup, ele representou o Verdão na disputa de legends, torneio 5×5 vencido pelo clube, e ainda foi o responsável por receber o troféu vencido pelo time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, uma vez que no momento da entrega da premiação, o elenco já estava no aeroporto retornando para o Brasil. Pois, agora fora das quatro linhas, enalteceu o trabalho realizado até aqui em 2020. “A gente sempre deixou claro que viemos para cá fazer a pré-temporada. Lógico que o resultado é importante, mas mais ainda são os treinamentos, a união do grupo, o pessoal conhecer o trabalho do Vanderlei. Claro que ainda temos muito a melhorar, mas acredito no que estamos fazendo. Tomara que possamos colher os frutos que começamos a plantar aqui”, disse.

A Flórida Cup é tão fuleira que quem levantou a taça foi o Edu Dracena 😂😂 — Adriana Costa (@adriccosta00) January 19, 2020

Em um mês como assessor técnico, o Edu Dracena já fez mais que o Zé Roberto. — Dimitûk Dantas (@dimitriusOG) January 20, 2020

Dracena, ao lado de Luxemburgo, conquistou em 2003 o primeiro título brasileiro de sua carreira – no Cruzeiro. Agora, tem no aprendizado diário com aquele que considera o melhor treinador com quem já trabalhou um aliado para crescer na rotina que inicia a viver. “Trabalhar com pessoas vitoriosas az com que você cresça e aprenda a trilhar o mesmo caminho de títulos. Tomara que a gente possa ganhar mais”, concluiu.

Foto de capa: Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação