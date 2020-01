Durante festa de aniversário, Eufrásio Dantas anuncia pré-candidatura a vereador

Devido a programação da festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo, terminamos por focar nos trabalhos preparativos e somente agora voltamos a postar sobre a nossa política regional.

Entre os posts que temos vamos começar a discorrer sobre o anúncio da pré-candidatura de Eufrásio Dantas a vereador em Piaçabuçu. A informação que surpreendeu a vários amigos e lideranças presentes na festa de aniversário, realizada em sua residência no Pontal do Peba, foi repassada pelo próprio Eufrásio quando usava o microfone para agradecer a presença de todos que estavam presentes.

Eufrásio que é presidente municipal do Cidadania23, anteriormente trabalhava a pré-candidatura do filho, Rodolfo Dantas que também faz parte da diretoria da legenda partidária no município ribeirinho. Com o anúncio da pré-candidatura de Eufrásio a vereador as peças darão uma mexida no tabuleiro e o jogo de xadrez ficará mais empolgante.