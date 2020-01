É do Galo! Atlético-MG oficializa contratação de técnico Rafael Dudamel

​A espera acabou. Após semanas de expectativa pelo anúncio, o ​Atlético-MG, enfim, oficializou a contratação de seu novo treinador. Trata-se do venezuelano Rafael Dudamel, de 46 anos, que se desligou de sua seleção nacional para acertar com o clube mineiro.

​​As partes já estavam acertadas há alguns dias, mas o anúncio oficial por parte do Atlético-MG dependia da formalização do fim de vínculo do técnico junto à Federação Venezuelana de Futebol. Com todas as documentações necessárias em ordem, o clube mineiro utilizou suas plataformas oficiais para divulgar, de maneira bem extrovertida, o desfecho da negociação.

​​Rafael Dudamel assinou contrato válido por duas temporadas e será o 12º técnico estrangeiro da história do Atlético-MG. Trabalhar bem a posse e jogar ofensivamente são características das equipes recentes montadas pelo venezuelano, que foi muito bem à frente da Vinotinto em 2016/17, mas já amargava certo declínio em futebol performado e resultados desde 2018.