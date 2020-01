E os gringos? Com sete estrangeiros, Santos ainda pensa em “se livrar” de mais da metade

​Embora na Libertadores da América não exista limite, para as competições dentro do Brasil é possível utilizar, no máximo, cinco jogadores estrangeiros por partida. Pois o ​Santos inicia 2020 com sete gringos no seu plantel. A ideia da direção era já ter definido o futuro daqueles que não estão nos planos, mas isso até agora não aconteceu.

De todos, apenas três são considerados imprescindíveis dentro da Vila Belmiro: o zagueiro Felipe Aguilar, o meio-campista Carlos Sánchez e o atacante Soteldo. Já Cueva, Bryan Ruiz, Uribe e Derlis González, a princípio, estão em lista de dispensas. No que se refere a Ruiz e González, a ideia é romper o contrato. O primeiro, por exemplo, aceita uma saída desde que receba tudo que lhe é devido. Já o segundo está emprestado até o final do ano, e o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, que detém seus direitos econômicos, já disse que não quer o seu retorno.

Com relação a Uribe, a intenção do Santos é negociá-lo em definitivo. O Querétaro, do México, surgiu como interessado, mas não houve evolução nas tratativas. Ademais, só chegaram ofertas por empréstimo. Por fim, a situação de Cueva é mais delicada. O peruano foi contratado a peso de ouro no ano passado a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Porém, seu comportamento extracampo lhe rendeu um afastamento. O presidente José Carlos Peres acredita que o atleta merece mais uma chance, mas até o momento o técnico Jesualdo Ferreira não opinou sobre o tema, uma vez que prefere entender melhor o que se passa na cabeça do meia-atacante.

