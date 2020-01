EDITAL CAIXA 2020 abre vagas em estágio com bolsa de R$1.000; inscrições abertas

A Caixa Econômica Federal, por meio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), abriu edital de processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários.

As vagas oferecidas pelo EDITAL CAIXA 2020 são para atuação nos Estados de Santa Catarina, Ceará, Goiás, Paraíba, Amapá, Alagoas, Amazonas, Rio Grande do Norte, Tocantins, São Paulo, Sergipe, Pará, Minas Gerais, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco, Acre, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Piauí e Espírito Santo, além do Distrito Federal. As vagas são para estudantes da área jurídica.

As vagas de estágio na Caixa Econômica Federal são oferecidas para estudantes do curso de direito, matriculados em universidades oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação. A bolsa-auxílio oferecida pelo banco é no valor de R$1.000, além de R$ 130 de auxílio-transporte. A jornada de trabalho é de cinco horas por dia.

Lotação das vagas da Caixa 2020

As vagas no Estágio da Caixa são destinadas as cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), Boa vista (RR), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Aracaju (SE), Bauru (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC),São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Inscrição e Etapas Caixa 2020

O processo seletivo de estágio da Caixa Econômica Federal contar com prova on-line, prova discursiva / presencial e entrevista na unidade da Caixa com vaga disponível. A avaliação presencial está marcada para o dia 8 de março.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem efetuar a inscrição e realizar a prova online até 28 de janeiro, no site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/).

O/a candidato/a terá dois minutos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema irá gravar a resposta em branco. Ao acessar a prova, só poderá desconectar após a conclusão de todas as questões. A desconexão por qualquer motivo acarretará a perda de 01 questão.

O candidato é responsável por realizar a prova em conexão estável e segura, de modo que a desconexão será interpretada como conclusão da prova. Ao realizar nova conexão, a questão não será visualizada novamente e sua resposta será nula, sem direito a substituição da questão;

Certifique sua disponibilidade de tempo para realizar a prova, antes de iniciar. Procure um local tranquilo e silencioso. Realize a prova individualmente, sem consulta ou apoio de outros materiais ou pessoas.

Procure acessar a prova em um local que ofereça internet banda larga. Não realize o acesso a prova por tablets ou smartphones. Não realize a prova em mais de uma janela/aba do navegador. Utilize preferencialmente os navegadores (Google Chrome, Internet Explores ou FireFox. Certifique que o navegador está com o JavaScript ativado.

A validade da seleção será de 12 meses, a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por até seis meses.