EDITAL da CAIXA 2020 abre novas vagas para nível médio e superior em Estágio! Até R$1.000,00

A Caixa Econômica Federal (CEF), através do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo (Estágio Caixa) com objetivo de preencher vagas na modalidade cadastro reserva. As contratações serão feitas conforme necessidade.

As oportunidades são destinadas a candidatos que estejam cursando o ensino médio ou ainda algum curso técnico integrado ao ensino médio nas áreas de Técnico em Administração, Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Finanças Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Secretariado integrado ao Ensino Médio. Além disso, o novo estágio da Caixa 2018 oferece oportunidades para Direito, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Agronomia/Agrícola, Engenharia Mecânica e Engenharia de Telecomunicações.

O processo de cadastramento visa ao preenchimento de vagas para regiões que não possuem candidatos aprovados na lista de classificação dos processos anteriores.

Requisitos para concorrer as vagas do Estágio Caixa 2019

Para concorrer a uma das vagas no Estágio da Caixa 2019, o candidato de nível técnico deverá estar no 1º ao penúltimo semestre. Para nível médio, os estudantes devem estar no 1º ao 2º ano do Ensino Médio & EJA. De acordo com o edital, entende-se por ensino médio os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Médio; e entende-se por ensino técnico, o curso voltado à profissionalização não integrado ao Ensino Médio. Podem se inscrever estudantes que tenham idade mínima de 16 anos no momento da contratação e que estudem nos turnos matutino ou noturno.

Para os estudantes de ensino superior do curso de Direito, será necessário estar cursando do 7º ao 9º semestre. Além disso, a inscrições é exclusiva para os estudantes de nível superior em DIREITO, que tenham idade mínima de 18 anos no momento da contratação.

Para os estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Agronomia/Agrícola, Engenharia Mecânica e Engenharia de Telecomunicações, os estudantes devem estar do 5º ao 9º semestre. Além disso, a inscrições é exclusiva para os estudantes de nível superior em DIREITO, que tenham idade mínima de 18 anos no momento da contratação.

Salários Estágio Caixa 2019

O curso voltado à profissionalização não integrado ao Ensino Médio. A bolsa auxílio será no valor de R$500,00, acrescido de auxílio transporte no valor de R$130,00. Já para nível superior, a bolsa auxílio será no valor de R$1.000,00, acrescido de auxílio transporte no valor de R$130,00. A jornada de trabalho será de:

4h/dia e 20h semanais ou 5h/dia e 25h semanais (nível médio e técnico)

5h/dia e 25h semanais (nível superior)

Procedimentos de Inscrição e Provas – Nível Médio/Técnico

A inscrição poderá ser feita no site (http://www.ciee.org.br/portal/NetApp/ProcessoSeletivoCaixa/PreInscricao/Default.aspx). A lista de espera será ordenada por data de inscrição e horário; Só poderão participar da lista de espera os candidatos que não constem na lista de classificação (aprovados ou reprovados) do processo seletivo vigente; A lista de espera gera ao candidato apenas a expectativa de convocação para a realização de prova on-line e entrevista, ficando a concretização desse ato condicionada ao surgimento de vaga de estágio na região escolhida; O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou ainda que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste descritivo, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que o fato seja constatado posteriormente; Será feita tentativa de contato com os candidatos, via e-mail e telefone, caso não haja retorno haverá a eliminação do candidato não respondente e o chamamento do próximo candidato da lista; O/a candidato/a no momento da contratação deverá ter condição de realizar estágio de, no mínimo, um semestre letivo; O candidato convocado fará uma prova on-line; O candidato não poderá alterar a opção de local de estágio durante todo o processo; A CAIXA reserva-se o direito de desclassificar do Processo Seletivo Público os candidatos, cujas Instituições de Ensino gerem obrigação, ajuste ou ônus a esta Concedente.

Procedimentos de Inscrição e Provas – Nível Superior – Direito

Inscrição pela internet (http://www.ciee.org.br/portal/NetApp/ProcessoSeletivoCaixa/PreInscricao_Superior2/Default.aspx). O candidato convocado fará uma prova on-line; O candidato não poderá alterar a opção de local de estágio durante todo o processo; A CAIXA reserva-se o direito de desclassificar do Processo Seletivo Público os candidatos, cujas Instituições de Ensino não possuam convênio com o CIEE bem como exijam qualquer outro instrumento jurídico além dos previstos neste regulamento. A lista de espera gera ao candidato apenas a expectativa de convocação para a realização de prova on-line e entrevista, ficando a concretização desse ato condicionada ao surgimento de vaga de estágio na região escolhida; Em relação às entrevistas pessoais estruturadas na CAIXA fica a critério da unidade aplicar prova presencial aos candidatos, que deverão estar munidos de declaração escolar no ato da entrevista; A unidade poderá solicitar que o candidato possua identificação de estagiário da OAB; O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou ainda que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste descritivo, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que o fato seja constatado posteriormente; Será feita tentativa de contato com os candidatos, via e-mail e telefone, caso não haja retorno haverá a eliminação do candidato não respondente e o chamamento do próximo candidato da lista; O/A candidato/a no momento da contratação deverá ter condição de realizar estágio de, no mínimo, um semestre letivo.

Procedimentos de Inscrição e Provas – Arquitetura e Engenharia

Inscrição pela internet (https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/caixa-arquitetura-continuo/). O candidato convocado fará uma prova on-line; O candidato não poderá alterar a opção de local de estágio durante todo o processo; A CAIXA reserva-se o direito de desclassificar do Processo Seletivo Público os candidatos, cujas Instituições de Ensino não possuam convênio com o CIEE bem como exijam qualquer outro instrumento jurídico além dos previstos neste regulamento. A lista de espera gera ao candidato apenas a expectativa de convocação para a realização de prova on-line e entrevista, ficando a concretização desse ato condicionada ao surgimento de vaga de estágio na região escolhida; Em relação às entrevistas pessoais estruturadas na CAIXA fica a critério da unidade aplicar prova presencial aos candidatos, que deverão estar munidos de declaração escolar no ato da entrevista; O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou ainda que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste descritivo, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que o fato seja constatado posteriormente; Será feita tentativa de contato com os candidatos, via e-mail e telefone, caso não haja retorno haverá a eliminação do candidato não respondente e o chamamento do próximo candidato da lista; O/A candidato/a no momento da contratação deverá ter condição de realizar estágio de, no mínimo, um semestre letivo;

Sobre

A Caixa atende o Decreto Federal nº 5.598/2005, que determina a todas as empresas de médio e grande porte que contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários cujas funções demandem formação profissional. No âmbito da Lei da Aprendizagem, Jovem aprendiz é o jovem que estuda e trabalha, recebendo, ao mesmo tempo, formação na profissão para a qual está se capacitando. Deve cursar a escola regular (se ainda não concluiu o Ensino Médio) e estar matriculado e frequentando instituição de ensino técnico profissional conveniada com a empresa contratante.

