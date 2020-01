EDITAL da Procuradoria Geral abre vagas para nível médio! Salário de R$ 4.720,00

Técnico Jurídico: 50 de conhecimentos básicos; 70 de conhecimentos específicos. As avaliações contarão com questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos sobre o Distrito Federal, Legislação e Conhecimentos específicos do cargo.

As provas objetivas e discursivas do concurso serão aplicadas no dia 22 de março de 2020, pela manhã (Analista) e tarde (Técnico). Os locais e horários de provas serão divulgados no dia 12 de março, no site da banca.

Os gabaritos preliminares serão liberados a partir das 19 horas do dia 24 de março.

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Conteúdo Programático Básico

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados; Reconhecimento de tipos e gêneros textuais; Domínio da ortografia oficial; Domínio dos mecanismos de coesão textual; Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual; Emprego de tempos e modos verbais; Domínio da estrutura morfossintática do período; Emprego das classes de palavras; Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração; Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração; Emprego dos sinais de pontuação; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Emprego do sinal indicativo de crase; Colocação dos pronomes átonos; Reescrita de frases e parágrafos do texto; Significação das palavras; Substituição de palavras ou de trechos de texto; Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto e reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade;

Conhecimentos sobre o Distrito Federal: Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar nº 94/1998 e suas alterações.

Legislação: Lei Orgânica do Distrito Federal; Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal; Organização do Distrito Federal; Organização Administrativa do Distrito Federal; Lei Complementar Distrital nº 840/2011 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais); Decreto Distrital nº 37.297/2016 (Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo); Decreto Distrital nº 36.756/2015 e suas alterações (Sistema Eletrônico de Informações- SEI e Lei Complementar nº 395/2001 e suas alterações (organização da Procuradoria-Geral do Distrito.

Informações do concurso