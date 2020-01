Reunião entre Comissão e Fundepes também definiu a inclusão de novos cargos

Por: Roberto Miranda – Jornalista (MTE/AL – 1331)

Ocorreu nesta terça-feira (07), na sede da Procuradoria Geral do Município, mais uma reunião entre a comissão organizadora do concurso da Prefeitura de Penedo e a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes), realizadora do certame. Várias pautas foram definidas, como a inclusão de novos cargos, bem como a data de lançamento do edital e realização das provas.

De acordo com o presidente da comissão organizadora, Luciano Lucena, nesta reunião também foi definida a inclusão de três novos cargos para o concurso. “Diante da solicitação de alguns secretários e em acordo com prefeito Marcius, a comissão oficializou à realizadora que o concurso foi contar com mais três cargos. São eles: técnico agrícola, turismólogo e engenheiro de pesca”, explicou.

Outro ponto discutido na reunião foi o prazo de lançamento do edital, o período de inscrição e a realização do concurso, o que para Evaleila Aristides, do setor de provas da Fundepes, já foi definido. “No final do mês de janeiro o edital deverá ser lançado. A partir da data, contamos trinta dias de inscrições e mais 30 para a aplicação das provas. São trâmites que devemos seguir para que tudo ocorra bem”, observou.

A Comissão da Fundepes também solicitou ao Município um espaço para pessoas que não possuem computador em casa possam realizar a inscrição de forma gratuita. “Este pleito foi solicitado pela Fundepes e já definimos que vamos disponibilizar a Estação Digital do bairro de Santa Luzia. Desta forma, quem não possui computador em casa vai fazer a inscrição e a impressão do comprovante de cadastro e a taxa de pagamento. Tudo de graça”, pontou o presidente da comissão organizadora. Luciano Lucena também acresceu que o concurso deverá ser realizado em dois finais de semana.

Nos próximos dias, uma comissão da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes), deverá inspecionar escolas da rede pública municipal para atestar a infraestrutura e logística dos prédios que deverão participar do concurso. “Nos próximos dias a realizadora Fundepes vai inspecionar as escolas do Município. Quanto a este quesito estamos bem. Várias escolas já passaram por reformas e receberam refrigeração em suas salas. Também vamos enviar expediente ao Governo de Alagoas solicitado o uso de algumas escolas, em caso de necessidade. Sabemos que o concurso vai atrair muita gente, estamos nos preparando para isso”, disse.

FISCAIS E REALIZADORES – Ficou definido na reunião que o fiscais e realizadores deverão ser de outras cidades. Segundo a comissão, por ser uma cidade pequena, as pessoas se conhecem e também pelo quesito parentesco. Desta forma pode-se evitar algum tipo constrangimento e problemas futuros.

Também presente, o prefeito Marcius Beltrão solicitou à comissão que nos próximos dias envie expediente aos órgãos fiscalizadores. “Quero um concurso transparente, que o Ministério Público, a Defensoria e a OAB acompanhem de forma oficial. Por isso solicitei que a comissão envie o mais rápido possível expediente para estes órgãos. Quero que eles acompanhem todo o processo e corroborem com a sua lisura”, justificou.

O chefe do Executo também destacou que a inclusão dos novos cargos busca alcançar à Universidade Federal de Alagoas. “Nos reunimos com alguns secretários e foi solicitado novos cargos para o concurso. Ao final e com os estudos, concluímos que era necessária a inclusão também de turismólogo e engenheiro de pesca. Sendo estes, cursos ofertados em Penedo e que também buscam suprir a carência de toda uma região”, finalizou.

Cargos

O edital deverá ser lançado até o final de janeiro e início de fevereiro de acordo com a Fundepes. O certame contempla mais de 40 cargos: Agente de logística e sistema de informação; Agente de trânsito; Agente saúde em endemias; Assistente de governança; Assistente social 30 horas; Técnico de edificações; Auxiliar em saúde bucal; Auxiliar de educação; Auxiliar de transporte; Agente de segurança no trânsito e mobilidade urbana; Biomédico/Bioquímico; Engenheiro Civil; Enfermeiro; Engenheiro do Trabalho; Farmacêutico; Fiscal de postura; Fisioterapeuta 30 horas; Fonoaudiólogo; Médico generalista 40 horas; Médico veterinário; Motorista; Nutricionista; Odontólogo (40 horas); Odontólogo bucomaxilofacial 20 horas; Odontólogo periodontista 20 horas; Odontólogo endodontia 20 horas; Operador de máquinas; Procurador; Profissional em educação física; Técnico agrícola; Técnico em radiologia; Técnico de prótese dentária; Técnico de laboratório; Técnico de enfermagem; Terapeuta ocupacional 30 horas ;Psicólogo 40 horas; Professor de séries iniciais 25 horas; Professor de geografia; Professor de história; Professor de inglês; Professor de língua portuguesa; Professor de matemática; Agente de segurança de trânsito e mobilidade urbana; Técnico de segurança do trabalho; Técnico Agrícola; Engenheiro de Pesca e Turismólogo.