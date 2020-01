EDITAL Secretaria da Criança 2020: 2.071 vagas para nível médio e superior; Até R$ 5.242,06!

A Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude deve divulgar a abertura de novo edital de concurso público (Concurso da Secretaria da Criança) este ano. Acontece que a realização do concurso está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 para o provimento de nada menos que 2.071 vagas, sendo 1.671 de ensino superior e 400 de ensino médio. Os aprovados serão lotados no Distrito Federal.

Do quantitativo de 1,6 mil vagas para nível superior, 1.351 são destinadas ao cargo de atendente de reintegração socioeducativa e 320 para especialista socioeducativo. Já as vagas para nível médio, todas são destinadas ao cargo de técnico socioeducativo.

Sobre os cargos do Concurso da Secretaria da Criança DF

O Técnico Socioeducativo deverá executar atividades de natureza executivo operacional relacionadas à gestão governamental de políticas públicas no órgão distrital responsável pela execução das medidas socioeducativas, no âmbito do (SINASE), bem como executar outras atividades da mesma natureza e nível de complexidade determinadas em legislação específica, observadas as peculiaridades da especialidade do cargo.

Já o Especialista Socioeducativo tem missão de formular, planejar, coordenar, supervisionar, e avaliar atividades relacionadas à gestão governamental de políticas públicas na execução das medidas socioeducativas, no âmbito do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Executar outras atividades da mesma natureza e nível de complexidade determinadas em legislação específica, observadas as peculiaridades da especialidade do cargo.

Por fim, o cargo de Atendente deverá executar atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos adolescentes sem cumprimento de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sob regime de privação de liberdade ou restrição de privação de liberdade ou restrição de direitos.

Os salários atuais dos cargos ainda não foram informados.

Último concurso da Secretaria da Criança do DF

O último concurso da Secretaria da Criança do DF foi divulgado em 2015, quando contou com 1.088 vagas, sendo 200 efetivas e 888 em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade. Na época, a Fundação Universa organizou o certame, que contou com salários iniciais de até R$ 5.242,06.

O edital foi divulgado para os cargos de Técnico (áreas de Administração e Contabilidade), Atendente (qualquer área) e Especialista (nas áreas de Administração, Contabilidade, Direito, Estatística, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, Educação Física, Artes Cênicas, Artes Musicais e Artes Plásticas).

O certame contou com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório.As provas e etapas referentes ao concurso público foram aplicadas em Brasília/DF.

Conteúdo Programático do último concurso

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos mecanismos de coesão. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de textual sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Emprego dos sinais de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.6 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

ATUALIDADES: 1. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais e seus conflitos, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. 2. Sistema educacional brasileiro e a questão da educação nos dias atuais, a escola como espaço social, história dos movimentos sociais e mobilização social. 3. Atualidades e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e BrOffice). 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares). 3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Express, Mozilla Thunderbird e similares). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais. 3.7 Computação na nuvem (cloud computing). 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).

LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL: 1. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. 2. Da organização do Distrito Federal. 3. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. 4. Dos Servidores Públicos.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição: conceito e classificação. 2. Normas Constitucionais relativas à Administração e aos Servidores Públicos. 3. Direitos e Garantias Fundamentais. 4. Segurança Pública. 5. Organização do Estado. 6. Os Direitos Humanos na Constituição Federal de 1988 (artigos 5.º ao 15.º).

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Administração Pública. 2. Poder Hierárquico. 3. Polícia e Poder de Polícia. 4. Ato Administrativo. 5. Servidor Público. 6. Órgãos e Agentes Públicos. 7. Lei Complementar nº 840/2011.

